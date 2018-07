Ο Ρονάλντο στους... Ουόριορς! (pic)

Μετά από 9 χρόνια στην Μαδρίτη και τη Ρεάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετακομίζει στο Τορίνο για χάρη της Γιουβέντους.

Ο σούπερ σταρ προκάλεσε ξανά ντόρο στο χώρο του ποδοσφαίρου με την μεταγραφή του και το... ΝΒΑ δεν έμεινε ανεπηρέαστο.

Με τόσα που έχουν δει πια, οι άνθρωποι του «ΤΝΤ» είπαν να... προλάβουν, για να έχουν.

Γι' αυτό και έφτιαξαν τον Ρονάλντο με φανέλα των Ουόριορς, «σε περίπτωση που» πάρει την απόφαση να πάει και στην καλύτερη ομάδα της κορυφαίας λίγκας!

We had this ready just in case... Congrats Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/26Lo2Cih2C

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 Ιουλίου 2018