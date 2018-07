Συζητά για μάξιμουμ συμβόλαιο ο Καρλ-Άντονι Τάουνς! (pic)

Ο Τάουνς μπορεί να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο αντί 158 εκατομμυρίων δολαρίων και φέρεται να συζητά με τη Μινεσότα για την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 23άχρονος σέντερ μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 21.3 πόντους, 12.3 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 82 αγώνες στη regular season με τους Τίμπεργουλβς.

The Athletic Sources: Karl-Anthony Towns and the Minnesota Timberwolves are discussing a maximum rookie scale contract extension, colleague @JonKrawczynski and I are told.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) 11 Ιουλίου 2018