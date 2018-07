Μίλησε με Χιούστον και Μαϊάμι ο Καρμέλο! (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η ομάδα της Οκλαχόμα χορήγησε άδεια στον Καρμέλο να μιλήσει με άλλες ομάδες του ΝΒΑ.

Την ώρα που γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και να απαλλαχθούν οι Θάντερ από το «βαρύ» συμβόλαιο των 24 εκατομμυρίων δολαρίων του Άντονι, εκείνος είχε συνάντηση με τους Ροκετς και τους Χιτ στο Λας Βέγκας.

Πάντως όλες οι ενδείξεις «λένε» Χιούστον Ρόκετς, πολλω δε μάλλον μετά και την αποχώρηση των Μπα α Μούτε και Αρίζα.

Story filed to ESPN: In advance of an inevitable – if not imminent – parting, the Oklahoma City Thunder granted Carmelo Anthony permission to meet with prospective teams, including Houston and Miami. Meetings took place in Vegas in recent days.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Ιουλίου 2018