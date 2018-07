Και παικταράς και χορευταράς ο Ολαντίπο (vid)

Το νέο τραγούδι του Ντρέικ «In my feelings» δημιούργησε μία νέα χορευτική τάση. Σιγά σιγά εξαπλώθηκε και πλέον άπαντες χορεύουν στο ρυθμό αυτό σχηματίζοντας μία καρδιά με τα χέρια τους.

Ο Βίκτορ Ολαντίπο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα εκγύμνασης έδειξε τις χορευτικές του ικανότητες οι οποίες είναι εφάμιλλες των μπασκετικών του ικανοτήτων.

Δείτε τον χορό του γκαρντ των Πέισερς...

.@VicOladipo has gotten in on the In My Feelings challenge pic.twitter.com/ldB7stKeoA

— Sports Illustrated (@SInow) 10 Ιουλίου 2018