O ΛεΜπρόν και οι... θρύλοι των Λέικερς στο εξώφυλλο του Sports Illustrated (pic)

Ο τίτλος του άρθρου για τον ΛεΜπρόν είναι «ο λόγος για τον οποίο η μετακίνησή του ήταν γραφτό να γίνει» ενώ στο εντυπωσιακό εξώφυλλο, εκτός του ΛεΜπρόν φιλοξενούνται και οι θρύλοι των Λέικερς.

Παίκτες όπως οι Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο' Νιλ και Τζέρι Ουέστ.

Βέβαια ο ΛεΜπρόν έχε φιλοξενηθεί και σε πολλά ακόμα πρωτοσέλιδα του διάσημου Sports Illustrated.

New Sports Illustrated with LeBron on the cover! pic.twitter.com/z8KvBh5A26

— Ballislife.com (@Ballislife) 10 Ιουλίου 2018