Ο ίδιος «ανέβασε» στις Instastories του τη στιγμή που γυμνάζεται ώστε να είναι 100% έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά την απαραίτητη ξεκούραση και τις διακοπές που έκανε στην Ιταλία, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ έπεσε με τα μούτρα στην δουλειά!

Δείτε το σχετικό βίντεο.

LeBron's back at it after making his Lakers contract official.

(via Instagram/@KingJames) pic.twitter.com/6A5bmy8q4j

— theScore (@theScore) 10 Ιουλίου 2018