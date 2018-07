Υπέγραψε το «βασιλικό» συμβόλαιο του ο ΛεΜπρόν! (pics)

Η μετακινήση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους Καβς στους Λέικερς προκάλεσε... χαμό στο ΝΒΑ.

Σήμερα η υπόθεση έκλεισε και τυπικά, αφού ο «Βασιλιάς» υπέγραψε το νέο συμβόλαιο που θα του αποφέρει 154 εκατ. δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια.

Δείτε τον να βάζει την υπογραφή με τον ατζέντη του, Ριτς Πολ στα δεξιά του.

Το Λος Άντζελες περνά και επίσημα στην εποχή ΛεΜπρόν!

LeBron James, with agent Rich Paul to his right, signs his four-year, $154 million contract to join the Lakers https://t.co/cJGRuxSoDL

— Marc Stein (@TheSteinLine) 10 Ιουλίου 2018