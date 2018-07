Κάπως υπερβολική η τέταρτη θέση που έδωσε το «Hoopshype» στο Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Top 25 των παικτών από την Ευρώπη που έπαιξαν στο ΝΒΑ, αλλά οφείλουμε να την καταγράψουμε. Πιο πάνω από τους Κούκοτς, Πέτροβιτς και Σαμπόνις, πιο κάτω όμως από τους Πάρκερ, Γκασόλ και Νοβίτσκι.

Δείτε το Top 25 του «Hoopshype»...

We have ranked the Top 25 European players ever.

More on that here: https://t.co/M1okaCptBa pic.twitter.com/6aMNMG5IAq

— HoopsHype (@hoopshype) 9 Ιουλίου 2018