Σύμφωνα με το «Sportando», ο Λετονός παίκτης συμφώνησε με τα «σπιρούνια» για συμβόλαιο τεσσάρων ετών, αξίας $20 εκατομμυρίων.

Ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ των Σπερς είχε κατά μέσο όρο φέτος 5.9 πόντους και 2.0 ριμπάουντ σε 77 παιχνίδια.

The San Antonio Spurs will re-sign Davis Bertans to a four-year, $20 million contract, a source told Sportando

— Sportando (@Sportando) 9 Ιουλίου 2018