Ο Νοξ καρφώνει από τον... Θεό! (vid)

Ο Νοξ είναι το νέο μεγάλο στοίχημα των Νικς.

Είναι αυτός που έκραξαν οι Νικς (κάτι που είχαν κάνει και με τον Πορζίνγκις). Είναι αυτός που έβαλε τα κλάματα μετά το draft. Είναι αυτός που στο ντεμπούτο του πέτυχε 22 πόντους. Είναι αυτός που... πηδάει από τον Θεό για να καρφώσει - όπως έκανε και κόντρα στους Τζαζ.

Οι Νικς ηττήθηκαν με 90-85, αλλά αυτός ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Φρανκ Λικίνα συμπλήρωσε 17 με 6 ασίστ.

Δείτε το εντυπωσιακό του κάρφωμα:

Kevin Knox is gonna have MSG jumping. (via @nba) pic.twitter.com/LSoJZRtjdv

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 9 Ιουλίου 2018