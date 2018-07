Πέρασαν 8 χρόνια από την μετακίνηση του ΛεΜπρόν στους Χιτ (vid)

«Παίρνω το ταλέντο μου και πηγαίνω στο South Beach» ενημέρωσε σε εθνικό δίκτυο στις ΗΠΑ τέτοια μέρα το 2010 ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» είπε προτιμήσει να αγωνιστεί δίπλα στον κολλητό του, Ντουέιν Ουέιντ.

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Δείτε στο παρακάτω βίντεο μία περίληψη της καριέρας του στους Χιτ...

Eight years ago today, LeBron took his talents to South Beach pic.twitter.com/K6UkNbn4pR

— Bleacher Report (@BleacherReport) 8 Ιουλίου 2018