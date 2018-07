Ήταν γνωστή εδώ και ώρες η μετακίνηση των Τιμοφέι Μοζγκόφ και Τζέριαν Γκραντ στους Μάτζικ μέσω τριπλής ανταλλαγής και πλέον είναι και επίσημη.

Την χρονιά που μας πέρασε ο Ρώσος σέντερ μέτρησε 4.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ ο πρώην γκαρντ των Μπουλς έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 8.4 πόντους, 4.6 ασίστ ανά ματς.

Η ανακοίνωση του Ορλάντο

Welcome to Orlando, @JerianGrant and Timofey! pic.twitter.com/GqCBGGETbS

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 8 Ιουλίου 2018