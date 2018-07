Από τους Τζαζ στους Ουόριορς ο Γερέμπκο

Ο Σουηδός πάουερ φόργουορντ έλυσε τη συνεργασία του με τους Τζαζ, αλλά όλα δείχνουν πως ήδη έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο οποίος μπορεί να κρύβει και δαχτυλίδι πρωταθλητή μιας και οδεύει προς τους Ουόριορς.

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Γιόνας Γερέμπκο υπέγραψε πέρυσι διετές συμβόλαιο, ωστόσο τη φετινή σεζόν δεν ήταν εγγυημένο κι έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει.

The Golden State Warriors are among the teams forward Jonas Jerebko will consider upon clearing waivers, league sources tell ESPN. Strong mutual interest.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2018