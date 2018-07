Ρόμπινσον: «Ένας πιτσιρικάς από τη Γαλλία έγινε θρύλος των Σπερς» (pic)

Ο Γάλλος γκαρντ αλλάζει παραστάσεις αφού η επόμενη διετία θα τον βρει στη Σάρλοτ, αποχωρώντας από το Σαν Αντόνιο όπου μεγαλούργησε στο πλευρό του Τιμ Ντάνκαν και του Μανού Τζινόμπιλι.

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Από την πλευρά του ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον αποχαιρέτησε τον Πάρκερ, με τον οποίο ο Γάλλος γκαρντ κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

«Ένα ασύλληπτο ταξίδι... Ένας πιτσιρικάς από τη Γαλλία έγινε ένας πραγματικός θρύλος των Σπερς! Δεν μπορούσα να ζητήσω καλύτερο φίλο και συμπαίκτη. Θα σε υποστηρίζω πάντα TP. Merci» ήταν το μήνυμα που πόσταρε ο «Ναύαρχος» στο Twitter.

Unbelievable journey @tonyparker Just a young kid from France to a true @spurs legend. Couldn’t ask for a better friend and teammate. Will always be cheering for TP #Merci pic.twitter.com/j9YaSbwoLi

— David Robinson (@DavidtheAdmiral) 7 Ιουλίου 2018