Η επιβλητική μορφή του «Βασιλιά» κοσμεί πια το Λ.Α.!

Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι δημιουργήθηκε στην πόλη, με αφορμή την μεταγραφή του ΛεΜπρόν στους Λέικερς.

Το αποτέλεσμα; Απλά, ένα αριστούργημα!

Welcome to LA @KingJames #thekingofla ... by me and my boy Menso @The7thLetter pic.twitter.com/nBTlowZH3p

— Jonas Never (@never1959) 6 Ιουλίου 2018