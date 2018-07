Πάρκερ: «Ήταν δύσκολη απόφαση, αλλά ήθελα να παίξω για τον Τζόρνταν...» (pics)

Ο Γάλλος point guard είπε στο Undefeated ότι «ήταν μια δύσκολη απόφαση. Έπρεπε να προχωρήσω μπροστά. Είχαμε μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικώς συνομιλία με τον Γκρεγκ Πόποβιτς, όπως επίσης και με τον GM, Αρ Σι Μπιούφορντ. Θα αγαπάω πάντα το Σαν Αντόνιο και θα είμαι πάντα ένας Σπερ. Η οικογένειά μου και το σπίτι μου ειναι στο Σαν Αντόνιο. Όμως είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω για το είδωλό μου, τον Μάικλ Τζόρνταν, τον κόουτς Μπορέγκο και τον μικρό μου αδερφό, Νικολά Μπατούμ».

Και συνέχισε: «Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον Λέοναρντ. Δεν είχαμε ποτέ κάποια διαφωνία. Απλά είπα ότι ο τραυματισμός μου ήταν χειρότερος από αυτός του Καουάι. Ήταν πολύ θλιβερό να πάρουν τα μίντια μία ατάκα μου και να φανεί ότι δεν ήθελα να παίξω μαζί του. Αυτός ήταν το πρόσωπο της ομάδας».

