Επίσημα στους Λέικερς ο Ραζόν Ρόντο (pic & vid)

Ο έμπειρος point guard θα είναι αυτός που θα αναλάβει την οργάνωση του παιχνιδιού των Λέικερς, παίρνοντας θέση δίπλα στον ΛεΜπρόν.

Οι Λέικερς καλωσόρισαν το Ρόντο στην ομάδα, με τον GM, Ρόμπερτ Πελίνκα, να λέει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέραμε στην ομάδα το μπασκετικό του IQ. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό».

Welcome to the squad, Rajon!! pic.twitter.com/b8cQ7Cg5tG

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 6 Ιουλίου 2018