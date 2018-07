Στους Πέισερς ο Κάιλ Ο' Κουίν! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο 28χρονος φόργουρντ/σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι απολαβές του Ο' Κουίν θα ανέρχονται στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τις πληροφορίες του Yahoo και θα είναι το δεύτερο απόκτημα της ομάδας μετά τον Ταϊρίκ Έβανς.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 77 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 7,1 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ!

Free agent Kyle O'Quinn has agreed to a one-year, $4.5M deal with the Indiana Pacers, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Ιουλίου 2018