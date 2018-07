Στο προπονητικό των Τίμπεργουλβς στο Summer League ο Λάκοβιτς (pic)

Παίξε νόμιμα live στοίχημα στις μεγάλες διοργανώσεις από κινητό & τάμπλετ με τις συνταγές της Θείας Βίστα!

Τον περασμένο Απρίλιο ο Γιάκα Λάκοβις προβιβάστηκε σε head coach της Μπιλμπάο ως αντικαταστάτης του Βέλικο Μρσιτς ωστόσο δεν κατάφερε να σώσει τους Βάσκους από τον υποβιβασμό στη LEB Oro (σ.σ. αντίστοιχη Α2).

Προηγουμένως ο 40άχρονος τεχνικός και πάλαι ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, διετέλεσε ασίσταντ κόουτς στην Μπαρτσελόνα Β' και την εθνική Σλοβενίας ενώ εντάχθηκε στο προπονητικό τιμ των Τίμπεργουλβς για το Summer League.

Honored to be a part of @Timberwolves coaching staff for @NBASummerLeague #AllEyesNorth @NBA pic.twitter.com/QIaOkigceb

— Jaka Lakovic (@LakovicJaka) 6 Ιουλίου 2018