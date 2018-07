Στους Σίξερς για 4.4 εκατομμύρια ο Μπιέλιτσα (pic)

Δυο καλές, μια ανάποδη, δυο καλές, μια ανάποδη! Η θεία Βίστα πλέκει το κασκόλ στο Μουντιάλ!

Ο 30άχρονος Σέρβος φόργουορντ αποχώρησε από τους Τίμπεργουλβς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς αφού σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski θα υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας για 4 εκατομμύρια δολάρια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μπιέλιτσα μέτρησε 6.8 πόντους με 41.5% στο τρίποντο.

Forward Nemanja Bjelica has agreed to a one-year deal with the Philadelphia 76ers, league sources tell ESPN. Minnesota withdrew qualifying offer to make him a free agent.

