Από τη Λοκομοτίβ στους Μάβερικς ο Μπρόκχοφ! (pic & vid)

Έπειτα από μια τριετία στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ο 28άχρονος Αυστραλός φόργουορντ (2μ.01) θα συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη με τους Μάβερικς. Η συμφωνία με τους Τεξανούς είναι διετής και η πρώτη σεζόν είναι εγγυημένη για τον Μπρόκχοφ που πέρσι μέτρησε 12.3 πόντους με 50.6% στο τρίποντο και 5.5 ριμπάουντ μ.ό.

The Dallas Mavericks and Ryan Broekhoff have agreed to a two-year, $2.4 million deal, league sources told The Athletic. Year one of the deal is fully guaranteed.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) 5 Ιουλίου 2018