Έιτον: «Η Ταουράσι είναι ο Μάικλ Τζόρνταν του WNBA» (vid)

Το νούμερο «1» του φετινού draft δεν έκρυψε τον εντυπωσιασμό του από την Ταουράσι, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Την συνάντησα χθες. Έπαθα... πλάκα! Με πλησίασε όταν έκανα προπόνηση και μου είπε: 'Γεια σου, είναι υπέροχο να σε έχουμε εδώ'. Έμεινε άφωνος. Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν του WNBA».

Να σημειωθεί ότι η Ταουράσι αγωνίζεται με τη σειρά της στη γυναικεία ομάδα του Φοίνιξ, τους Μέρκιουρι.

