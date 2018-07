Ουαναμέικερ: «Χαρούμενος που έζησα την εμπειρία της Φενέρ» (pic)

«Ευχαριστώ Φενέρμπαχτσε για όσα ζήσαμε αυτή τη σεζόν. Εκτιμώ απεριόριστα την αγάπη και τη στήριξή σας. Οι φίλαθλοι στην Κωνσταντινούπολη είναι απίστευτοι. Δεν ξέρω που θα με οδηγήσει το ταξίδι μου όμως είμαι χαρούμενος που έζησα την εμπειρία στην οικογένεια της Φενέρ. Καλή τύχη, θα παρακολουθώ την πορεία σας» εξήγησε ο νέος άσος των Σέλτικς στο Twitter.

Thank you @FBBasketbol for everything this season. The amount of love and support was truly appreciated. The fans in Istanbul are something special! Never know where my journey will lead me, but I’m happy I got to experience the FENER FAMILY! Good luck! I’ll be watching

