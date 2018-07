Νερς: «Δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον Σάρας να αφήσει το Κάουνας» (pic)

Ο «Σάρας» είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον της ομάδα του Τορόντο, η οποία του προσέφερε τη θέση του assistant, ωστόσο ο προπονητής της Ζαλγκίρις την απέρριψε κι έμεινε στο Κάουνας.

Ο Νικ Νερς υποστήριξε για την υπόθεση: «Είχα μια λίστα με υποψήφιους. Σε μια από τις κατηγορίες, ήθελα έναν διεθνή κόουτς. Όταν πήρα τη θέση, είπαν ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που θα ήθελαν να μιλήσω σε αυτούς. Ήταν ο ένας.

Τον κάλεσα. Μιλήσαμε πολύ. Παραλίγο να έρθω και στην Ευρώπη κάποιες φορές για να τον δώ, αλλά η ομάδα του ήταν στα μέσα των τελικών. Μιλήσαμε στο face time, γνωριστήκαμε.

Μου άρεσε πολύ. Τον πείσαμε ενεργά, αλλά δεν μπορούσαμε να τον πείσουμε να αφήσει το Κάουνας. Αποφάσισε το καλύτερο για την οικογένειά του».

Nick Nurse told Toronto Raptors actively persuaded Sarunas Jasikevicius on assistant coaching position. Nick told he wants to hire an International assistant coach, liked Saras a lot. pic.twitter.com/NU5xVluEIG

