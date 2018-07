Η στιγμή που ο Κάζινς μαθαίνει ότι πάει στους Ουόριορς! (vid)

Ήταν η στιγμή που ο «Μπούγκι» μιλούσε στο τηλέφωνο και μάθαινε τις εξελίξεις όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Φυσικά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που θα γίνει μέλος των πρωταθλητών, ακόμα και αν θα λάβει πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που θα μπορούσε σε κάποια άλλη ομάδα.

«Τελείωσε... Είμαι Ουόριορ» γύρισε και είπε ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο...

It’s been a journey for @boogiecousins. We’ve been with him every step of the way. @Warriors #0Doubt #TheResurgence #ItsShowtime pic.twitter.com/YF5qeHJQTi

— SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) 3 Ιουλίου 2018