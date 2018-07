O Φέλτον ανανέωσε στους Θάντερ και... εκτόξευσε το payroll στα 300 εκατομμύρια!

Όπως ανέφερε το ESPN, ο έμπειρος πόιντ γκαρντ συμφώνησε για έναν ακόμα χρόνο με τους Θάντερ έναντι 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ποσό... μικρό, πλην όμως αρκετό για να εκτοξεύσει το payroll και τον φόρο πολυτελείας στα 300 εκατομμύρια δολάρια!

Εάν και εφόσον η Οκλαχόμα διατηρήσει το ίδιο ρόστερ μέχρι και το τέλος της σεζόν 2018-19, τότε θα κληθεί να πληρώσει φόρο 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πέρυσι είχε 6,9 πόντους και 2,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Free agent guard Raymond Felton has agreed to a one-year deal to return to Oklahoma City, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Ιουλίου 2018