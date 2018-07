Η εποχή «ΛεΜπρόν Τζέιμς» στους Καβαλίερς ολοκληρώθηκε για δεύτερη φορά.

Ο «Βασιλιάς» θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν - και για τέσσερα χρόνια συνολικά - στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς και έγινε η... αποκαθήλωσή του.

Η επόμενη ημέρα στην πόλη του Οχάιο αρχίζει χωρίς τον «King James» και εργάτες κατέβασαν την τεράστια αφίσα του, που κοσμούσε το Κλίβελαντ.

The process has begun.

They are taking down the banner in Cleveland. pic.twitter.com/x5J7oJC8W5

— ESPN (@espn) 3 Ιουλίου 2018