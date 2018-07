Το... αμαρτωλό παρελθόν του Ρόντο με τον ΛεΜπρόν! (pic)

Συγκεκριμένα και δη την εποχή που ήταν παίκτης των Μπόστον Σέλτικς, μία κοπέλα είχε φωτογραφηθεί μαζί του φορώντας ένα t-shirt που έγραφε «Lebron is a bitch».

Φυσικά η φωτογραφία είχε γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά και έκτοτε κυκλοφορούσε ευρέως σε όλο το διαδίκτυο.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση για τη συμφωνία του Ρόντο με τους Λέικερς και το γεγονός ότι θα είναι συμπαίκτης του ΛεΜπρόν, η εν λόγω κοπέλα την... επανέφερε στον λογαριασμό της στο twitter.

«Πώς τα φέρνει η ζωή...» έγραψε χαρακτηριστικά.

RONDO IS ON LEBRONS TEAM 6 YEARS AFTER THIS PIC WITH ME LMAOOWJJFLW WHAT IS LIFE pic.twitter.com/5iKVB4e7n9

— Sam (@MsSamanthaMay) 2 Ιουλίου 2018