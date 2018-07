Επικό τρολάρισμα του Καντέρ στον... Άνταμ Σίλβερ λόγω Ουόριορς! (pic)

Συγκεκριμένα «έντυσε» τον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, με τη φανέλα των... Ουόριορς θέλοντας να σταθεί στα μόλις 5,3 εκατομμύρια δολάρια που θα λάβει ο Κάζινς από τους πρωταθλητές.

Φυσικά χρησιμοποίησε και τη γλώσσα των δημοσιογράφων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού όσον αφορά τις... «league sources» με το κατάλληλο emoji που κλαίει από τα γέλια.

Ο Καντέρ ανέφερε το Mid-level exception, όπερ και σημαίνει τη δυνατότητα που έχουν οι ομάδες μία φορά τον χρόνο να υπογράψουν έναν παίκτη με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο εξαρτάται από το salary cap.

Adam Silver has agreed to a Mid Level Extension with the Golden State, league sources tell ME. pic.twitter.com/G9uAcVcg6w

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 3 Ιουλίου 2018