Το ό,τι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο μπασκετμπολίστα είναι δεδομένο. Γι' αυτό άλλωστε οι Κινγκς αποφάσισαν να τον διαλέξουν στην δεύτερη θέση των Draft και αυτός με το καλημέρα θέλησε να μας δείξει ένα μικρό δείγμα της αξίας του. Τι έκανε στο ματς με τους Λέικερς για το Summer League; Απλά πήρε παραμάζωμα τους πάντες, κάρφωσε και φώναξε πως ο Μάρβιν Μπάγκλι είναι εδώ...

WELCOME TO THE LEAGUE, @MB3FIVE! pic.twitter.com/1fHjfEEiS8

— NBA TV (@NBATV) July 3, 2018