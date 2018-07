Ο 24χρονος σέντερ μετά τη θητεία του σε Φιλαντέλφια και Ντάλας, θα αγωνιστεί στην Οκλαχόμα, στο πλευρό των Ουέστμπρουκ, Πολ Τζορτζ και Καρμέλο Άντονι.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια και το Yahoo Sports, ο Νοέλ θα έχει την οψιόν με το μέρος του στο τέλος της πρώτης χρονιάς.

Sources: Nerlens Noel will sign a two-year deal with Oklahoma City, including a player option in Year 2. https://t.co/b4UQeBEDUU

