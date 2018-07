Γιάννης: «Δεν θα άφηνα ποτέ το Μιλγουόκι για τους Λέικερς, θέλω να φέρω το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ρωτήθηκε από τον οικοδεσπότη Κόλιν Κάουχερντ εάν και εφόσον έφευγε από τους Μπακς αν του απένειμαν κάλεσμα οι Λέικερς.

Από τη στιγμή που οι Λέικερς απέκτησαν τον ΛεΜπρόν και με δεδομένο ότι θα ψάξουν και δεύτερο All Star (ίσως όχι άμεσα), ο Αντετοκούνμπο έδωσε... ξεκάθαρη απάντησή!

«Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Έχω να τελειώσω κάποιες δουλειές στο Μιλγουόκι. Στόχος μου είναι να κερδίζω με τους Μπακς και να φέρω ένα πρωτάθλημα στην πόλη. Να κάνω την ομάδα ακόμα καλύτερη. Έτσι δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από το Μιλγουόκι».

"My goal is to win in Milwaukee, bring a Championship to the city... I would never leave for LA." — @Giannis_An34 pic.twitter.com/IDwlih5c44

