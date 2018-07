«Καλωσόρισες στην οικογένεια ΛεΜπρόν.Λέικερς για μια ζωή! Μάτζικ, Τζίνι Μπας, Ρομπερτ Πελίνκα συγχαρητήρια» ήταν το «τιτίβισμα» του Mamba!

Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!!

— Kobe Bryant (@kobebryant) 2 Ιουλίου 2018