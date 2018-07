Ο Χεζόνια πήγε στους Νικς κι είπε κι ένα... τραγούδι! (pic)

Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να φορά την φανέλα των Νικς την επόμενη χρονιά και το ανακοίνωσε στο twitter.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε και τους στιχούς από το τραγούδι «New York» του Φρανκ Σινάτρα, δείχνοντας την χαρά του.

Start spreading the news...I want to be a part of it, New York,New York! Very excited to be joining the Knicks and play for coach Fizdale! A dream come true!! #betterhairdaysareahead pic.twitter.com/V7JfOUc9ob

— Mario Hezonja (@mariohezonja) 2 Ιουλίου 2018