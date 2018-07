Οι Μπουλς θέλουν τον Τζαμπάρι Πάρκερ! (pic)

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να μετακομίσει να μετακομίσει στην... γενέτειρα πόλη του, αρκεί βέβαια, οι Μπουλς να του προφέρουν συμβόλαιο το οποίο δεν θα μπορούν να «ματσάρουν» οι Μπακς.

Σύμφωνα με τον Άλεξ Κένεντι του Hoopshype, το Σικάγο έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και μένει να δούμε την... προσφορά!

I'm told that Jabari Parker, who was born and raised in Chicago, has received interest from the Chicago Bulls. The 23-year-old is a restricted free agent, so the Milwaukee Bucks can match any offer sheet he signs.

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 1 Ιουλίου 2018