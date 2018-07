Συνάντηση με Κάλντγουελ-Πόουπ οι Κλίπερς

Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε φέτος στους Λέικερς και έλαβε 17,7 εκατομμύρια δολάρια. Σε 74 ματς μέτρησε κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Όπως φαίνεται δεν θα συνεχίσει στους Λέικερς ωστόσο δεν αποκλείεται να παραμείνει στο Λος Άντζελες, αφού σύμφωνα με τον Κρις Χέινς του ESPN θα συναντηθούν οι Κλίπερς μαζί του προκειμένου να του προτείνουν συμβόλαιο συνεργασίας.

ESPN Source: This meeting now scheduled for July 2nd. https://t.co/IaB8oBISbR

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 1 Ιουλίου 2018