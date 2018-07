Ανανεώνει στους Μάβερικς ο Νοβίτσκι για την 21η του σεζόν! (pic)

Ο Γερμανός σταρ θα παραμείνει για πάντα στο Τέξας και δη στους Μάβερικς, αφού η ομάδα του Ντάλας έκανε ειδικό χώρο στο salary cap προκειμένου να τον ανανεώσει.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports, οι Μαβς θα προσφέρουν στον Νοβίτσκι 5 εκατομμύρια δολάρια για την 21η συνεχόμενη σεζόν του στο Ντάλας.

Συνολικά μετράει 1,471 παιχνίδια στους Μάβερικς με 21,2 πόντους κατά μέσο όρο, 7,7 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ!!

The Dallas Mavericks will likely utilize remaining $5M in salary cap space to re-sign franchise cornerstone Dirk Nowitzki, league sources tell Yahoo. Nowitzki's $5M team option was declined before start of free agency to give Dallas flexibility.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2018