Έξω φρενών με τους Σανς ο Μπούκερ λόγω... Ούλις!

Ο Ούλις είναι ο καλύτερος φίλος του Μπούκερ, με τον οποίο ήταν συμφοιτητές στο κολέγιο και έπαιζαν μαζί στο Κεντάκι.

Όμως η απόφαση των Σανς να αποδεσμεύσει τον Ούλις έκανε... έξω φρενών τον Μπούκερ ο οποίος δεν θα βρίσκεται πλέον στην ίδια ομάδα με τον επιστήθιο φίλο του.

Ο Ούλις είχε πέρυσι κατά μέσο όρο 7,8 πόντους και 4,4 ασίστ.

Την είδηση για τη δυσαρέσκεια του Μπούκερ έκανε γνωστή ο Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports.

Sources: As he becomes eligible for five-year maximum rookie extension, Phoenix Suns' Devin Booker is upset with the front office over release of best friend Tyler Ulis, who started 43 games last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2018