Από την Ιντιάνα στο Ντιτρόιτ ο Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ (pics)

Ο νικητής του περσινού διαγωνισμού καρφωμάτων ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό και δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε τους Πέισερς φέτος.

Παρόλα αυτά αγωνίστηκε σε 23 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 4,1 πόντους. Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ είναι Free agent και όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει στην Ιντιανάπολις.

Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια, επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι οι Ντιτρόιτ Πίστονς όπου θα υπογράψει για δύο έναντι 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Free agent Glenn Robinson III is finalizing a deal with the Detroit Pistons, league sources tell Yahoo.

Sources: Robinson will sign a two-year, $8.3M deal with the Pistons, including team option. Robinson has financial security and Detroit gets talented wing. https://t.co/TS1Q8r52fV

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2018