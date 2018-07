Ο ΛεΜπρόν ανακοινώνει την απόφασή του την Τρίτη 3/7!

Η αγορά των free agents στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη κινείται στους ρυθμούς του ΛεΜπρόν Τζέιμς και της απόφασης του «Βασιλιά» για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Εφόσον το Κλίβελαντ του προσφέρει νέο max συμβόλαιο, ο ΛεΜπρόν θα μπορεί να λάβει 205 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια, όπερ και σημαίνει 41 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Αντίθετα, οι υπόλοιπες ομάδες φτάνουν μέχρι τα 152 εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια (38εκ.δολ. το χρόνο), με τους Λέικερς να μπαίνουν δυνατά στην εξίσωση.

Άπαντες, λοιπόν, περιμένουν την «Decision III» ενώ ο ΛεΜπρόν αναμένεται να κάνει γνωστή την απόφασή του την προσεχή Τρίτη (3/7).

Tuesday is D Day:

REPORT: #Lebron James Has Made Decision, Will Announce Tuesday. #LeBronToLA#LebronWatch2018

— Fred Roggin (@FredNBCLA) 1 Ιουλίου 2018