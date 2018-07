Συνεχίζει στους Μπακς ο Τζένινγκς (pic)

Ο Τζένινγκς επέστρεψε πέρσι στο Μιλγουόκι έπειτα από πέντε χρόνια. ενισχύοντας τα «Ελάφια» στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου κι έχοντας 5.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ σε 14 συμμετοχές στη regular season. Όπως αναφέρει ο Marc Spears του ESPN, ο 28άχρονος γκαρντ θα παραμείνει στους Μπακς αφού το συμβόλαιο του έγινε εγγυημένο για του χρόνου.

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

The Bucks will not waive guard Brandon Jennings at the deadline today thus making his $2.2 million contract guaranteed for next season, a source told ESPN's The Undefeated.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 1 Ιουλίου 2018