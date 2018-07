Για άλλα δύο χρόνια στο Τορόντο ο ΒανΒλίτ! (pic)

Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια, ο ΒανΒλίτ που ήταν ένας από τους υποψήφιους για καλύτερος 6ος παίκτης της χρονιάς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Ράπτορς.

Η συμφωνία με την ομάδα του Τρορόντο θα έχει άλλα δύο χρόνια διάρκεια με συνολικές απολαβές τα 18 εκατομμύρια δολάρια.

Να σημειωθεί ότι ο ΒανΒλίτ ήταν restricted free agent ωστόσο θα παραμείνει στους Ράπτορς.

Restricted free agent Fred VanVleet has agreed to a two-year, $18 million deal to return to Toronto, league sources tell Yahoo.

