«Λέικερς, Κλίπερς και Νικς για Τζόνσον» (pic)

Ο έμπειρος φόργουορντ αγωνίστηκε φέτος στην Φιλαντέλφια, ενώ έχει περάσει επίσης από Βοστώνη, Τορόντο και Ντιτρόιτ.

Όπως ανέφερε ο Κιθ Πομπέι από την «Philadephia Inquirer» οι Λέικερς, οι Κλίπερς και οι Νικς θέλουν να εντάξουν τον Αμίρ Τζόνσον στο δυναμικό τους.

I'm hearing that Amir Johnson is receiving interest from the Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers and the New York Knicks.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 1 Ιουλίου 2018