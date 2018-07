Για την τρίτη του θητεία επιστρέφει στο Μιλγουόκι ο Ιλιασόβα!

Ο 31χρονος φόργουορντ ήρθε σε συμφωνία με τα «ελάφια» για τριετές συμβόαλιο αξίας $21 εκατομμυρίων.

Ο Τούρκος παίκτης είχε φορέσει την φανέλα των Μπακς τις σεζόν 2005-07 και 2009-15, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν οι Σίξερς.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2018