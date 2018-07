Δίνουν max συμβόλαιο στον Μπάτλερ οι Τίμπεργουλβς! (pic)

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Μαρκ Στάιν, η ομάδα της Μινεσότα προσφέρει max contract στον 28χρονο γκαρντ.

Δηλαδή, $110 εκατομμύρια για τα επόμενα τέσσερα έτη!

Ο Μπάτλερ έχει προθεσμία μέχρι τις 9 Ιουλίου για να απαντήσει στους Τίμπεργουλβς και πιθανώς δύσκολα να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση!

The Timberwolves began free agency by informing star guard Jimmy Butler that they intend to offer him a maximum contract extension valued in the four-year, $110 million range as soon as he's eligible to sign the deal on July 9, league sources say

