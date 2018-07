Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφκσι, ο Ισραηλινός φόργουορντ θα υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα του Μέμφις.

Ο Κάσπι αγωνίστηκε φέτος στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Ουόριορς, οι οποίοι τον αποδέσμευσαν πριν από την έναρξη των playoffs.

Free agent forward Omri Casspi has agreed to a one-year deal with the Memphis Grizzlies, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2018