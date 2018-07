Θα μιλήσει με Λέικερς και Πέλικανς ο Κάζινς (pic)

Δεν είναι πάντως λίγες οι ομάδες που τον θέλουν, με τους Λέικερς και Πέλικανς να δείχνουν πιο έντονο ενδιαφέρον.

Ο «Boogie» θα συναντηθεί με ανθρώπους και των δύο ομάδων το επόμενο διάστημα και θα κάνει συζητήσεις μαζί τους.

Ρόλο στις διαπραγματεύσεις αναμένεται να παίξει και το γεγονός πως είναι τραυματίας και θα χάσει το πρώτο μέρος της νέας σεζόν.

New Orleans Pelicans All-Star free agent center DeMarcus Cousins received calls from the Pelicans and Los Angeles Lakers tonight once free agency began and is expected to have meetings scheduled with both teams soon, a source told ESPN's The Undefeated.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 1 Ιουλίου 2018