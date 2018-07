Όπως υποστήριξε ο δημοσιογράφος του «ESPN», Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα φορέσει ξανά την φανέλα των Σπερς.

Ο Ιταλός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, αξίας $12 εκατομμυρίων, με την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε το 2013-15.

Free agent guard Marco Belinelli has agreed to a two-year, $12M deal with the Spurs, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2018