Ο Τζορτζ ανακοίνωσε με... πούρο και Ουέστμπρουκ πως συνεχίζει στους Θάντερ! (pics)

Ο 28χρονος φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Θάντερ, αφού τού προσφέρουν συμβόλαιο-μαμούθ!

Συγκεκριμένα, για τέσσερα χρόνια, ο «PG13» θα βάλει στις... τσέπες του $137 εκατομμύρια!

Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για τον τρίτο χρόνο του συμβολαίου (την ενεργοποιεί ο παίκτης).

Ο Τζορτζ μάλιστα το... γιόρτασε με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και δημοσίευσε μια φωτογραφία τους, όπου απεικονίζονται με πούρο στο στόμα, κι έγραψε «unfinished business»!

