Συνεχίζει στους Νικς ο Καντέρ (pic)

Το... ελάφι που πόσταρε ο Τούρκος σέντερ προκάλεσε ερωτηματικά σε ό,τι αφορά το μέλλον του αφού πολλοί το συνέδεσαν με τους Μπακς ωστόσο ο Shams Charania του Yahoo ενημέρωσε πως ο Καντέρ θα επιστρέψει στους Νικς, ενεργοποιώντας το συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν αντί 18.6 εκ. δολαρίων.

Πέρσι μέτρησε 14.1 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μ.ό. σε 71 αγώνες με τους Νεοϋορκέζους.

New York Knicks center Enes Kanter plans to exercise his $18.6M player option today to return to the team next season, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 29 Ιουνίου 2018